أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين تسجيل 1257 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1439 حالة تعافٍ إضافية، 32 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 289947 حالة، من بينها 33270 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1824 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 253478 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3199 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.