اعتمدت أمانة منطقة الجوف بمدينة سكاكا مخططات سكنية خاصة، وأراضي استثمارية ومرافق حكومية بمساحة إجمالية (1.145.494م2)، حيث تبلغ عدد المخططات السكنية المعتمدة نحو 18 مخططا بمساحة (17.3) هكتار، و17 مخططا استثماريا بمساحة (17.9) هكتار، إضافة إلى 31 مرفقا حكوميا بمساحة (79.2) هكتار.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن أمانة المنطقة من خلال كوادرها الفنية والإدارية تسعى دائما لتسهيل كافة السبل المتاحة لتطوير التجمعات العمرانية بمنطقة الجوف بمستوياتها، وحسب النطاق الإشرافي الموكل إليها للوصول إلى الأهداف المنشودة، وفق معطيات الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية.

وتعتبر هذه الاعتمادات للمخططات آنفة الذكر بتنوع مساحاتها واستعمالاتها ما هي إلا إحدى الخطوات الأولى نحو مستقبل واعد للمنطقة، سوف نجني بواكيره قريبا بإذن الله وذلك بمتابعة أمير منطقة الجوف ونائبه الحثيثة للقطاعات الحكومية الخدمية وشراكة القطاع الخاص للرقي بمستوى الخدمات للأفضل، مما له دور كبير لدعم ونماء الأنشطة الاقتصادية الأساسية بالمنطقة وأثره الإيجابي على أبناء المنطقة.