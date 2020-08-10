سلمت جمعية متقاعدي منطقة مكة المكرمة أمس (الأحد) بطاقات العضوية لمتقاعدي المنطقة بمقر فرع الجمعية بالعاصمة المقدسة ومكتب محافظة جدة، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمكافحة جائحة كورونا المستجد.

وأوضح رئيس جمعية متقاعدي منطقة مكة المكرمة محمد صالح باهميم أنه خلال الفترة القادمة سيتم تسليم البطاقات في باقي محافظات منطقة مكة المكرمة، مشيراً إلى أن الغرض من إنشاء جمعية للمتقاعدين في المملكة جاء تقديراً ووفاءً لهم بعد أن أدوا واجبهم في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم والعناية بهم من كافة مجالات حياتهم.

وأوضح باهميم أن تأسيس الجمعية بمنطقة مكة المكرمة جاء بموجب القرار الوزاري رقم (14989) في تاريخ 1441/01/23هـ تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ترخيص (1435) ومقرها الرئيسي العاصمة المقدسة.

ودعا جميع متقاعدي منطقة مكة المكرمة الانتساب إلى الجمعية كأعضاء فاعلين، لتحقيق أهدافها لتكون نموذجاً يحتذى بها في المملكة، لدراسة متطلبات المتقاعدين والسعي إلى تحقيقها بما يواكب رؤية المملكة المستقبلية 2030، تحت شعارنا «خبراتنا كنزٌ نقدمه للوطن»، كما تساهم بشكل متميز في مجال الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية وتعتمد بدرجة كبيرة على المتطوعين في تنفيذ برامجها الهادفة.