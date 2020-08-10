أطلقت وزارة العدل النسخة الثانية من الدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية الذي يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية وفق خطوات بسيطة عبر بوابة ناجز وتشتمل على أكثر من 100 خدمة عدلية إلكترونية.وتضمن الدليل شرحاً مرئياً تفصيلياً للخدمات العدلية الإلكترونية، وخطوات الاستفادة منها في قطاعات القضاء، والتنفيذ، التوثيق، والصلح، التي تقدم عبر بوابة ناجز. وقدم شروحات للخدمات القضائية منها كيفية الرد على أسئلة وطلبات الدائرة القضائية وتبادل المذكرات وطلب تمديد مدة الترافع وجلسة التقاضي المرئية عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، وشرح طريقة الترافع الإلكتروني، والمرئي، وكيفية الاستفادة من خدمة «صحيفة الدعوى»، إضافة إلى التعرف على نماذج الرسائل النصية وطريقة الردود والطلبات، وكيفية الاستفادة من خدمة «إضافة ممثل في الدعوى»، وغيرها من الخدمات القضائية.وتضمن الدليل مجموعة من الشروحات الخاصة بخدمات التنفيذ منها كيفية تقديم طلب تنفيذ جديد إلكتروني عبر بوابة ناجز، والتعرف على كيفية الاستفادة من خدمات أطراف التنفيذ، التي تمكنك كطالب تنفيذ، من إتمام العديد من الإجراءات عبر بوابة ناجز دون الحاجة إلى زيارة محكمة التنفيذ.واشتمل على شرح كيفية الاستفادة من خدمة إيداع وصرف الشيكات إلكترونيًا في حال وصلتك رسالة نصية بصدور الشيك دون الحاجة إلى زيارة محكمة التنفيذ، وخطوات خدمة إصدار فاتورة سداد للمنفذ ضده، وخطوات إضافة سند لأمر إلكتروني، إضافة إلى خطوات المشاركة في المزاد الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.