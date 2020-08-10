استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، سفراء جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق، وجمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف، جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونغ تشاو مينغ، كلاً على حده، وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية مع بلدانهم، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، ومدير عام الإدارة الآسيوية فيصل العامودي، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب النجار.