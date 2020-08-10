أنهت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، برئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة. وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل أن الرئاسة العامة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذها لأعمال صيانة الكعبة المشرفة. وأضاف أن أعمال الصيانة شملت الجدران الخارجية للكعبة المشرفة، ومعالجة التشققات باستخدام مواد عالية الجودة لضمان سلامة جدران الكعبة، كما جرى إعادة تذهيب حلقات تثبيت ثوب الكعبة المشرفة في الشاذروان، وذلك استعداداً لإعادة إسدال ثوب الكعبة.يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قامت برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، وذلك كما جرت العادة السنوية وحسب الخطة المعتمدة لموسم حج هذا العام 1441هـ.ويأتي هذا الإجراء من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها، حيث تولي الرئاسة - ممثلة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة - كسوة الكعبة المشرفة عناية واهتماماً بالغين على مدار العام.