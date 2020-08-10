أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 1428 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 288690 حالة، منها 33484 حالة نشطة، منها 1816 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.وبينت في تقرير لها أمس (الأحد) أنه تم تسجيل 37 حالات وفيات، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3167 وفاة.ولفتت إلى تسجيل 1599 حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 252,039 حالة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه بعد مرحلة الاستقرار التي وصلنا لها قبل بضعة أسابيع، نرصد انخفاض منحنى تسجيل الحالات، إلا أن هنالك ارتفاعاً طفيفاً بدأ في الظهور، مشيرا إلى أنه «لازلنا نرصد نزول عدد الحالات الحرجة، بنسبة ٥.٥٪».واستبعد وجود تفشيات أو بؤر ذات تأثير مرتبطة بنشاط معين، نافيا ثبوتا علميا لإصابة الشخص مجددًا بعد تعافيه من الفايروس. وأضاف العبدالعالي أن انطلاق الاختبارات السريرية الخاصة بلقاح كورونا ستبدأ قريبًا، مبينا أن إجمالي الفحوصات في المملكة بلغت 3,813,274 فحصا مخبريا دقيقا.