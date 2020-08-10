تصدرت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الجامعات السعودية والعربية، بحصولها على المركز الأول حسب تصنيف شركة كواكواريلي سيموندس (Quacquarelli Symonds) المختصة بالتعليم، وحلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المركز الثاني سعوديا والثالث عربيا، فيما جاءت جامعة الملك سعود في المركز الثالث سعوديا والسادس عربيا.وجاء تصدر جامعة الملك عبدالعزيز مشهد التفوق سعوديا وعربيا حيث حلت في المرتبة 143 عالميا والأولى سعوديا وعربيا متقدمة 46 مركزا عن تصنيف العام الماضي، وجاءت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ثانيا سعوديا وثالثا عربيا، بإحرازها المرتبة 186 عالميا متقدمة 14 مركزا عن العام الماضي، وحلت جامعة الملك سعود في المركز الثالث سعوديا والسادس عربيا محرزة المرتبة 287 عالميا، متأخرة 6 مراكز عن تصنيف العام الماضي.وجاءت جامعة أم القرى في المركز الرابع سعوديا والـ22 عربيا محرزة المرتبة 474 عالميا متقدمة 27 مركزا عن العام الماضي، وحلت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المركز الخامس سعوديا والـ40 عربيا، وعالميا على مرتبة ما بين 530-521، وجاءت جامعة الملك خالد في المركز السادس سعوديا والـ25 عربيا، وعالميا على مرتبة ما بين 650-601، وحلت جامعة الأمير محمد بن فهد في المركز السابع سعوديا وعربيا ما بين 90-81، وعالميا على مرتبة ما بين 800-751، وجاءت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في المركز الثامن سعوديا وعربيا ما بين 60-51، وعالميا ما بين 1000-801، وحلت جامعة الملك فيصل في المركز التاسع سعوديا وعربيا 33 وعالميا 1000-801، وجاءت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن العاشرة سعوديا وعربيا ما بين 70-61 وعالميا ما بين 1000-801.وحفظ تصنيف النجوم الذي نشرته QS لـ5 جامعات سعودية تفوقها، حيث حصلت جامعة الملك سعود على 5 نجوم، فيما حصلت الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجامعة الملك خالد والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على 3 نجوم.وخرجت 14 جامعة سعودية من تصنيف الجامعات العالمية QS لهذا العام، الذي شاركت فيه 1003 جامعات من جميع أنحاء العالم.يذكر أن تصنيف الجامعات العالمي QS تصنيف سنوي لأفضل الجامعات في العالم.