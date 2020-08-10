كشف أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي تخصيص مواقع لمشاريع عربات الأطعمة المتنقلة «فود ترك» للشباب والفتيات في محافظات المنطقة. وأكد خلال جولته الميدانية على المواقع المقترحة والتي سيتم تخصيصها لمزاولة النشاط في طريق الملك عبدالعزيز وممشى حديقة الملك فهد بأن مثل هذه المشاريع الصغيرة تشكل جزءاً هاماً من الأنشطة الاجتماعية والشبابية، وتعمل الأمانة على وضع هذه الأنشطة التجارية في الإطار الاجتماعي والاقتصادي والجمالي الذي يُلبي تطلعات رواد ورائدات الأعمال المهتمين بتنمية هذا القطاع بمشاريع غير تقليدية تساعد في تعزيز الطابع الحضاري العام للمدينة المنورة، وذلك بإشراك ملاك العربات في التصميم للمواقع المستخدمة. وستبدأ أمانة المنطقة بتنفيذ حزمة من الإجراءات لتهيئة البنية التحتية في المواقع المخصصة لممارسة هذا النشاط بما يحقق الجدوى الاقتصادية لمُلّاكها، تشمل تحسين بيئة العمل من خلال تقديم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومواقف السيارات وجلسات مخصصة للعملاء ودورات مياه.