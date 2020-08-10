تعلن إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات اعتباراً من اليوم (الاثنين)، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الحالي، والذي يستمر حتى 25 من شهر ذي الحجة الحالي، عبر نظام نور.وستبدأ فترة الاعتراض على الحركة بدءاً من إعلانها (الاثنين)، وحتى نهاية شهر ذي الحجة الحالي، وسيتم اعتماد حركة النقل نهائياً مع بداية العام الهجري الجديد (أول محرم القادم)، على أن يتم اخلاء الطرف والمباشرة في العمل بدءا من 4 من المحرم.وكانت وزارة التعليم قد حددت مسبقاً، ولأول مرة موعد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الحالي في جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بعد أن تم فتح نظام نور لإدخال رغبات المنقولين خارجيا من ١ حتى 5 ذي الحجة.يذكر أن حركة النقل الخارجي التي أعلنتها وزارة التعليم هذا العام كانت (استثنائية) بسبب جائحة كورونا، والأولى من نوعها في تاريخ عمليات حركات النقل، إذ لم يبلغ عدد المنقولين سوى 2806 معلمين ومعلمات فقط، بين أكثر من 100 ألف معلم ومعلمة كانوا بانتظار إعلان الحركة.