قال مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي إن وزارة الصحة لا تزال ترصد نزول عدد الحالات الحرجة، حيث بلغت نسبة 5.5% خلال الفترة الحالية، مضيفاً أن تطبيق أفراد المجتمع الإجراءات الاحترازية أسهم بفضل الله في انخفاض عدد الحالات، ومبيناً أنه تم تسجيل 1428 حالة جديدة لفايروس كورونا المستجد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (288.690) حالة، من بينها (33.484) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، فيما بلغت الحالات الحرجة (1.816).

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم (الأحد)، حيث أشار العبدالعالي إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (252.039) حالة بإضافة (1.599) حالة تعاف جديدة، وبلغ عدد الوفيات (3.167) حالة، بإضافة (37) حالة وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.

كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (3.813.274) فحصا مخبريا دقيقا.

وأكد الدكتور العبدالعالي بأنه بعد مرحلة الاستقرار التي وصلنا لها قبل بضعة أسابيع، فإننا نرصد انخفاض منحنى لتسجيل الحالات، إلا أن هنالك ارتفاعاً طفيفاً خلال الأيام القليلة الماضية قد تعود لبعض التجمعات المجتمعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أنه لا يوجد أي تفشيات أو بؤر ذات تأثير مرتبطة بنشاط معين ولله الحمد.

وأبان العبدالعالي أن انطلاق الاختبارات السريرية الخاصة بفايروس كورونا سيكون قريباً بمشيئة الله، لافتاً أنه لم يثبت علميًا إصابة الشخص مجددًا بعد تعافيه من الفايروس.

وجدّد الدكتور العبدالعالي التوصية لكل مَنْ لديه أعراض أو يرغب في التقييم بإستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس (كورونا) المستجد، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فايروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها