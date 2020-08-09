أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 1428 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1599 حالة تعافٍ إضافية، و37 حالة وفاة جديدة.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 288690 حالة، من بينها 33484 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1816 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 252039 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3167 حالة وفاة.
ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 288690 حالة، من بينها 33484 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1816 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 252039 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3167 حالة وفاة.
ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.