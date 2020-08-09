أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقريرًا خاصًا بمناسبة اليوم العالمي للشباب 2020، تحت عنوان «تقرير الشباب السعودي في أرقام»، المتضمن إحصاءات الشباب السعودي السكانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والثقافية والترفيهية.

وأكدت الهيئة أن الشباب السعودي للفئة العمرية 15 - 34 سنة يمثلون 36.7 % من إجمالي السكان، وغالبية الشباب الذكور هم تحديدا في الفئة العمرية 20 - 24 سـنة بنسـبة 27.6%، بينما تتسـاوى النسـبة الأعلى للإناث الشـابات في الفئات العمرية 20 - 24 سـنة، و25 - 29 سـنة بنسـبة 26.2%، فيما تمثل نسبة الأطفال والشباب من السكان السعوديين 67%.

وأوضح التقرير أن نسبة الشباب والشابات الذين لم يسبق لهم الزواج في الفئة العمرية 15- 34 سنة بلغت 66.23 %، وفصّل التقرير في حالة الجنسين ليكشف أن نسبة 75.6 % من الذكور لم يسبق لهم الزواج، وأن 50.4% منهم من الفئة العمرية 15 - 34 سنة، بينما بلغت نسبة غير المتزوجات من الإناث في الفئة العمرية 25- 34 سنة 43.1 %، في حين بلغت نسبة المتزوجات 34.3 %، ونسبة المطلقات في هذه الفئة العمرية بلغت 1.27%، وبلغت نسبة الأرامل 0.5 %.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الشباب السعوديين 15 - 34 سنة الذين يعانون من أمراض مزمنة من إجمالي السكان السعوديين بلغت 5.5%، حيث بلغت نسبة الذكور 5.8%، وبلغت نسبة الإناث 5.2%، كذلك بيّن التقرير أن معظـم الإناث السـعوديات يمارسـن الرياضـة بدافـع تحسـين صحتهن، أما بالنسـبة للذكـور فيلاحظ أنهـم يمارسـونها للياقـة البدنيـة، والترويح عـن النفس.

ولفت التقرير إلى انخفاض معـدل الأمية بشـكل ملحوظ لدى الشـباب السـعودي في الفئة العمرية 15 - 34 سـنة عنـد عقد مقارنة بين عامي 2007 - 2017، ويعـود هـذا الانخفاض لتناقـص نسـبة الأمية لدى الإناث بشـكل خاص.

وبيَّن التقرير أن الغالبية من الشـباب السـعودي لا تواجه أية صعوبات أثناء الدراسـة، وذلك بنسـبة متقاربة بين الذكور والإناث تصل إلى 68 % تقريبا، حيث بلغ معـدل الانتقال في التعليم الثانوي للسـعوديين في عام 2019 ما نسبته 99.8%.

وأكد التقرير أنه فـي عـام 2019 بلـغ عـدد المشـتغلين مـن الشـباب السـعودي الذيـن تراوح أعمارهم بيــن 15 - 34 ســنة 1.489.520مشــتغلًا، وذلك بنسبة 47 %مــن إجمالــي المشـتغلين السـعوديين.