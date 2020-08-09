كشفت نتائج استطلاع أجراه المركز السعودي لاستطلاعات الرأي أن 52% من المواطنين يجهلون أن عدوى فايروس كورونا تنتقل عن طريق لمس الأسطح الملوثة والمصافحة، بينما بلغت نسبة من يجهلون أن العدوى تنتقل عن طريق الرذاذ من أنف أو فم المريض 37%، فيما بلغت نسبة من يشعرون بالخوف من الإصابة بفايروس كورونا 57%.

وركز الاستطلاع الذي أجراه المركز حول (إدارة المواطن السعودي لجائحة كورونا)، والذي يهدف إلى تقصي الجوانب المعرفية والسلوكية للمواطن السعودي المرتبطة بالجائحة، وشارك فيه 2506 مواطنين، اختيروا بعينة عشوائية من مختلف مناطق المملكة وممن هم فوق 15 سنة من الذكور والإناث، على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تعكس إدارة المواطن السعودي للجائحة وتشمل المعرفة في المحور الأول، أما المحور الثاني يتعلق بالآثار النفسية لجائحة كورونا، والمحور الثالث يرتبط بالمظاهر السلوكية لمواجهة كورونا.