يُشارك البرلمان العربي بوفد يضم عدداً من أعضاء البرلمان العربي من الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية التي ستعقد يومي (الثلاثاء) و(الأربعاء) 11 و 12 أغسطس 2020، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة للبرلمان العربي من الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري.

وتأتي مشاركة البرلمان العربي في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري، على الرغم من القيود المفروضة على التنقل بين الدول العربية بسبب جائحة كورونا، حرصاً منه على متابعة الاستحقاقات الديموقراطية في الدول العربية ودعماً لجمهورية مصر العربية التي أعادت العمل بنظام المجلسين للحياة النيابية المصرية، وباعتبارها أول انتخابات لمجلس الشيوخ بمسماه الجديد بعد التعديلات الدستورية لعام 2019 والتي سبق للبرلمان العربي المشاركة في متابعة الاستفتاء عليها، وفي إطار مشاركة البرلمان العربي في متابعة كافة الاستحقاقات بجمهورية مصر العربية ومنها الانتخابات الرئاسية والنيابية السابقة.

ووضع البرلمان العربي خطة عمل لمتابعة هذه الانتخابات، حيث سيقوم وفد البرلمان العربي المشارك بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز اﻻنتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في القاهرة وعدد من المحافظات المصرية، ومتابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.

وسيرفع البرلمان العربي بعد إتمام عملية المتابعة تقريرا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربي المُشارك في متابعة العملية الانتخابية.