قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تعازيه لأسرة الطفل أحمد مسلط السبيعي الذي وافته المنيه غرقاً في مستنقع للمياه في وادي رنية ووفاة والديه إثر محاولتهما إنقاذه.وسأل الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.وخيم الحزن على أهالي رنية مساء أمس الأول (الجمعة)، بعد أن لقي أب وعائلته المكونة من (زوجته وابنهما)، مصرعهم غرقاً، في وادي رنية.وكان الابن يلعب على ضفاف الوادي بالقرب مِن إحدى الحفر التي خلفتها شركات نهل الرمال، وملأتها مياه السيول، ما أدى إلى سقوطه داخل إحدى الحفر، وسارع الأب لمحاولة إنقاذ فلذة كبده، إلا أنه لم يستطع الخروج، ما حدا بالزوجة مساعدتهما، لتلقى هي الأخرى حتفها.وأخرج متواجدون في الموقع جثماني الرجل وزوجته، قبل وصول فرق الدفاع المدني بمحافظة رنية، التي باشرت الموقع لاحقاً، بمشاركة مجموعة مِن غواصي الدفاع المدني بالخرمة، وتم إخراج جثمان الابن بعد جهود بذلها رجال الدفاع المدني.وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن مركز العمليات الموحدة بمكة تلقى بلاغاً يفيد بغرق عائلة مكونة من 3 أشخاص بوادي رنية، معربا عن حزنه لهذا الحادث الأليم.من جانبهم، نعى عدد كبير مِن أهالي رنية والمحافظات المجاورة وشيخ قبيلة الجهوم مِن سبيع مسلط بن كمهان السبيعي، الغرقى، فيما اتهم كثيرون من أسموهم لصوص الرمال بأنهم تسببوا في حفر عميقة تفيض بالمياه مع موسم الأمطار، داعين الجهات المختصة للتدخل لعدم جرف التربة.