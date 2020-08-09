عاودت حالات كورونا الانخفاض مجددا، بعد ارتفاع طفيف (الجمعة). وأعلنت وزارة الصحة أمس (السبت) تسجيل 1.469 إصابة جديدة بالفايروس، فيما تم تسجيل 1.492 حالة تعافٍ إضافية، و37 حالة وفاة جديدة.ووفقا لإحصاء «الصحة» أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 287.262 حالة، من بينها 33.692 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1.828 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 250.440 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3.130 حالة وفاة، وبالتالي تصل نسبة التعافي من إجمالي إصابات كورونا في المملكة إلى 87.18%.وتصدرت الرياض الحالات بـ(101)، المدينة المنورة (61)، خميس مشيط (52)، الدمام (47)، جازان (47)، الهفوف (46)، أبها (44)، جدة (43)، رفحاء (41)، تبوك (41)، مكة المكرمة (40)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كالتالي: الهفوف (198)، مكة المكرمة (157)، الرياض (102)، المبرز (71)، خميس مشيط (69)، المدينة المنورة (48)، حائل (47)، جازان (46)، ينبع (41).