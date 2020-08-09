أعلن مدير مستشفى القطيف المركزي الدكتور رياض الموسى، صدور قرار بإغلاق مركز دارين بمحافظة القطيف لسحب عينات فايروس كورونا، معتبرا قرار الإغلاق الصادر أمس (السبت) بداية خير لنهاية الجائحة على مستوى المملكة، لافتا إلى أن مركز دارين يعتبر أول مركز يغلق بالمملكة، مؤكدا في الوقت نفسه، استعداد إدارة مستشفى القطيف المركزي لإعادة افتتاح مراكز أخرى مع جاهزية فريق العمل.وأشار إلى أن المركز قام بسحب عشرات الألوف من العينات منذ افتتاحه في 7 مارس الماضي كأول مركز صحي يقدم هذه الخدمة على مستوى المملكة، لافتا إلى أن الفريق الطبي في المركز عمل في ذروة الجائحة على مدار الساعة وبعدها تم تقليص ساعات العمل إلى 16 ساعة يوميا، لافتا إلى أن قرار الإغلاق يأتي بعد 5 أشهر من العمل المتواصل على مدار الأسبوع، مؤكدا أن إجمالي العينات التي يتم سحبها يوميا بالمركز يصل إلى 400 عينة، مضيفا أن إدارة المستشفى عمدت بعد فترة لافتتاح عيادتي «تطمن» في مركزي العوامية وعنك، لافتا إلى أن إغلاق مركز دارين الصحي لا يعني إنهاء الخدمات المقدمة لسحب العينات، إذ تستمر عيادات «تطمن» في تقديم الخدمات المرتبطة بالجائحة سواء لسحب العينات أو الكشف على المرضى المشتبهين أو المصابين بفايروس كورونا في عيادات تطمن الموجودة على مستوى القطاع سواء في مركز صحي العوامية، أو مركز صحي عنك، أو طوارئ مستشفى القطيف، أو المراكز المعتمدة في صفوى.وأكد مدير إدارة المراكز الصحية بقطاع بالقطيف الدكتور هادي آل شيخ ناصر أن افتتاح مركز دارين جاء بعد اكتشاف اول حالة تسجلها محافظة القطيف في مارس الماضي، مضيفا أن اختيار المركز لسحب عينات كورونا، نظرا لقربه من الحالات المكتشفة في بداية الأمر «سنابس» من جانب، ولمنع ذهاب المخالطين لمستشفى القطيف المركزي من جانب آخر، مبينا أن الفريق الطبي العامل في المركز منذ افتتاحه يبلغ 60 كادرا طبيا موزعين على دوامين، مضيفا أن إدارة المراكز الصحية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الكادر الصحي، معتبرا قرار إغلاق مركز صحي دارين خطوة مهمة، خصوصا بعد افتتاح عيادات «تطمن»، وبالتالي عدم وجود حاجة لبقاء مركز سحب العينات في مركز دارين.يشار إلى أن مركز صحي دارين يعتبر أول مركز لسحب عينات فايروس كورونا يفتتح على مستوى المملكة بعد ظهور أول حالة مصابة في مارس الماضي.