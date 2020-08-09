علمت «عكاظ» أن مواطناً يدرس الوضع القانوني لحالته عقب أن اكتشف أن زوجته نجحت في استنساخ الواتساب الخاص به، ودلت المعلومات التي حصلت عليها «عكاظ» أن الزوجة نقلت واتساب زوجها إلى جوالها، وباتت تتلقى على مدار 9 أشهر نسخة من أي محادثة في جوال زوجها.وطلبت الزوجة تسوية بعض المتطلبات المالية بينهما قبل حصولها على الطلاق.واعتبر الزوج تصرف الزوجة تجسساً منهياً عنه وجريمة معلوماتية، ومع ذلك رأى التوصل إلى حل ودي بينه وزوجته، ورفضت الزوجة التحدث إلى «عكاظ»، وأكدت أنها اتخذت قرارها، ولا ترغب في نشر أي غسيل عن الواقعة.من جهة أخرى، حذرت مدربة للأمن السيبراني من استخدام شبكات «الواي فاي» ذات الولوج المجاني والمنتشرة بكثرة في المطارات والمقاهي والفنادق ووصفتها بأنها إحدى بوابات الاختراق. وأوضحت مدربة إدراك سيبراني ومدير تطوير أعمال بشرى الحوت لـ«عكاظ» أن تطبيق الواتساب وجه أنظار المخترقين ويزداد الخطر عند استخدام WhatsApp web للتصفح، لأنه بوابة ولوج للمخترقين. وقالت إن الثورة الرقمية في السعودية تتفوق عالمياً بما تقدمه من إنجازات معلوماتية مميزة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.وحثت الحوت إلى معرفة كيفية حماية بياناتنا من الولوج غير المصرح به بعدم استخدام الشبكات الرقمية المجانية وأيقونات المواقع الإلكترونية غير الآمنة وتأمين الحسابات الخاصة وعدم مشاركتها مع الغير. وأضافت أنه يخفى على الكل أهمية التطبيقات الذكية للفرد والمجتمع في التواصل الاجتماعي وإدارة الأعمال وخلافه. ويعتبر تطبيق WhatsApp من أكثر التطبيقات البرمجية استخداماً في العالم وأخطرها؛ لأنه وجّه أنظار المخترقين إليه للبدء بإنشاء العديد من البرامج المطورة لاختراق المستخدمين والتلصص على معلوماتهم وبياناتهم الشخصية ويزداد الخطر على وجه الخصوص عند استخدام WhatsApp web، وعلى المتصفحين التأكد من إغلاق النافذة بشكل دوري ودائم، وعدم استنساخها على الأجهزة الذكية الأخرى وأجهزة الكمبيوتر إلا للضرورة القصوى وإغلاق المتصفح للويب من تطبيق WhatsApp مباشرة عند الانتهاء والتأكد من عدم مشاركته مع الغير.اعتبر المستشار القانوني المحامي خالد أبو راشد ما أقدمت عليه الزوجة من استنساخ الواتساب الخاص بزوجها جريمة معلوماتية مكتملة الأركان وعقوبتها السجن مدة عام والغرامة 500 ألف ريال وفق المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية. وقال إن النظام لم يستثن أي روابط أسرية أو زوجية، إذ يعتبر اختراق الجوال من قبل أي زوج أو زوجة أو أب أو أخ جريمة معلوماتية بغض النظر عن الروابط الأسرية. وحذر أبو راشد الزوجات من مغبة الإقدام على مثل هذه الأمور كونها جريمة معاقب عليها نظاماً، خلاف أن التجسس منهي عنه شرعاً.