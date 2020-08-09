دخل مشروع المدخل الغربي في الطائف دائرة التعثّر اعتباراً من الرابع من ذي الحجة بعد أن انقضت المدة الزمنية المقررة لإنجازه ولم يستكمل المشروع بعد. وكشفت لوحة المشروع الرئيسية أن المشروع يكتمل في الرابع من ذي الحجة الجاري بتكلفة ١٧ مليون ريال تنجز في 9 أشهر بدأت في ١/‏‏٣/‏‏١٤٤١. وتساءل عدد من أهالي الطائف عن مصير المشروع المتعثر، بينما كثير من الملكيات لم تنزع بعد.ويقول عبدالله الزهراني، إن المدة انتهت والمشروع لم ينجز، مستغرباً حجم الدعاية الإعلامية بداية تنفيذه وما واكبه من حماس. ويتفق معه طلال الروقي، ويضيف أن المشروع لم يشهد إعلان تمديد وهذا أمر غريب، مطالباً بمعرفة تفاصيل معوقات سير العمل.ورصدت جولة «عكاظ» المصوّرة أمس واقع المشروع الذي بلغت تكلفته ١٧.٣٤٤.٤٥٥ ريالا، ويعمل فيه عدد محدود من الآليات، بعد حديقة الملك فهد إلى دوار المئوية. وكان العمل بدأ في غرة ربيع الأول من هذا العام، وحددت نهاية إنجازه في مطلع ذي الحجة، وأعلن تدشين وضع حجر الأساس له أمين أمانة الطائف المهندس محمد بن هميل، برفقة عدد من أعضاء المجلس البلدي، في احتفالية مصغّرة بالموقع.وحاولت «عكاظ» التواصل مع أمانة الطائف لمعرفة الأسباب التي أدتإلى تعثّر المشروع سيّما أنه أهم مشروع في السنوات الـ3 الأخيرة، ولم يصل رد حتى إعداد التقرير.