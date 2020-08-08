قدمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية اعتذارها عن تكرار تعطل التكييف في مستشفيي طريف العام ورفحاء المركزي.

وأكدت صحة الشمالية لـ«عكاظ» أنها تعمل على استبدال التكييف بالكامل في مستشفى طريف العام ورفحاء المركزي، وفي طور الانتهاء الكامل من التركيب والتشغيل.

وكان عدد من المرضى قد اشتكوا من سوء وتعطل التكييف في تلك المستشفيات، في الوقت الذي تشهد المحافظات ارتفاعاً في درجات الحرارة، فيما قامت إدارة القطاع الصحي برفحاء بتوفير مكيفات (سبليت) مؤقتة للمنومين حتى يتم إنهاء مشكلة التكييف.