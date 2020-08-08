اطلع وزير السياحة أحمد الخطيب اليوم (السبت) على مشروع حدائق سما أبها، والمقومات السياحية والاستثمارية التي يضمها المشروع الواقع شمال مدينة أبها.

وقدم أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي نبذة عن المشروع الذي كلف أكثر من 12 مليون ريال، وبنسبة إنجاز 100% والذي يشتمل على مسطحات خضراء، تبلغ مساحتها أكثر من 145 ألف متر مربع، ويحتوي على 120 جلسة عائلية، ودورات مياه علاوة على المرافق العامة، وطرق يزيد مجموعها أطوالها على 5 كلم. وأكد أمين عسير أن المشروع يأتي ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري التي يقودها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وبدعم وزير الشؤون البلدية والقروية، والتي تهتم بمبدأ الاستدامة للمحافظة على جاذبية الحدائق من حيث التصميم، ومواكبتها للتخطيط العمراني، ثم زار وزير السياحة قلعة شمسان التاريخية التي تعتبر من أبرز المعالم الأثرية في مدينة أبها، والتي عُرفت «بمدفع رمضان»، الذي كان يُطلق من أعلى نقطة فيها، وتحتوي على ثلاثة أبراج دفاعية، وتم تشييدها بالأحجار التي جُلبت من مواقع قريبة، فيما تشير المصادر التاريخية إلى أن تاريخ الموقع يعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد، فيما شملت الجولة كذلك مواقع سياحية واستثمارية مختلفة في عدة مواقع في أبها.