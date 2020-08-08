أتلفت الفرقة المرابطة ببلدية محافظة تثليث خلال الأسبوع الماضي نحو 118كغم من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، وذلك ضمن جهود البلدية بحملة الرقابة البلدية.

وأوضح رئيس الفرقة مناحي عبدالمحسن المسردي أن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين. وبين أن فرقة المرابطة تكثف جولاتها وأعمالها الميدانية على مدار اليوم لمتابعة المراكز التجارية، وفحص المواد الغذائية المعروضة للبيع والتأكد من سلامتها، ومنع الباعة الجائلين، وإزالة البسطات العشوائية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك الكفيلة بردع تلك الممارسات. وقال إنه تم رصد 56 مخالفة صحية وإغلاق 9 منشآت صحية أخرى بعد أكثر من 115 جولة ميدانية قام بها المراقبون خلال حملة الرقابة البلدية للأسبوع الماضي تنوعت على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، بالإضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، فضلاً عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لاتقل عن متر بين كل متسوق وآخر بجانب تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق. ودعا جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

يذكر أن الجولات التفتيشية شملت العديد من المنشآت التجارية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.