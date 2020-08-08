أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 1469 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1492 حالة تعافٍ إضافية، و37 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 287.262 حالة، من بينها 33.692 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1828 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 250.440 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3130 حالة وفاة، وبالتالي تصل نسبة التعافي من إجمالي إصابات كورونا في المملكة إلى 87.18%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (101)، المدينة المنورة (61)، خميس مشيط (52)، الدمام (47)، جازان (47)، الهفوف (46)، أبها (44)، جدة (43)، رفحاء (41)، تبوك (41)، مكة المكرمة (40)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كالتالي: الهفوف (198)، مكة المكرمة (157)، الرياض (102)، المبرز (71)، خميس مشيط (69)، المدينة المنورة (48)، حائل (47)، جازان (46)، ينبع (41).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.