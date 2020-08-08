خيم الحزن على أهالي رنية مساء أمس (الجمعة) بعد أن لقيت عائلة مكونة من ثلاثة أفراد (أب، وأم، وابنهما)، مصرعها غرقاً، في وادي رنية.

وباشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة رنية، بمشاركة مجموعة مِن غواصي الدفاع المدني بالخرمة، استخراج جثث الغرقى.

وفي التفاصيل، فقد كان الابن يلعب على ضفاف الوادي بالقرب مِن إحدى الحفر التي خلفتها إحدى الشركات وغمرتها مياه السيول، مما أدى إلى سقوطه، ليهرع الأب سعياً في محاولة إنقاذ فلذة كبده، إلا أنه لم يستطيع الخروج مما حدا بالأم إلى محاولة مساعدة زوجها وابنهما لتغرق هي الأخرى أيضا.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني إن مركز العمليات الموحدة بمكة تلقى بلاغاً يوم الجمعة 1441/12/17 يفيد بغرق عائلة بوادي رنية مكونة من ثلاثة أشخاص وتم إخراج الأب والأم من قبل الموجودين فيما تمكنت فرق الإنقاذ المائي من انتشال جثة الطفل.