أغلقت أمانة جدة 52 من مطابخ الولائم المخالفة، كما أزالت 227 من الحظائر العشوائية التي تتعلق بمخلفات الذبح العشوائي لتفادي أضرارها البيئية والصحية، وذلك خلال الحملات التي نفذها مراقبو البلديات على مواقع الحظائر، خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أمانة محافظة جدة لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد،

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن البلديات التابعة وبمساندة من إدارة المسالخ وأسواق النفع العام رصدت خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مخالفات تتعلق بتطبيق الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع تفشي وباء فايروس كورونا، والشروط الصحية البلدية للمواقع والأحكام النظامية ذات الصلة والمتعلقة بالنشاط داخل مطابخ الولائم، وذلك من خلال جولات مراقبي البلديات الفرعية على الفترات الصباحية والمسائية، بهدف التأكد من التزام المطابخ المصرح لها بالذبح وفق الاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية، ومتابعة أعمال الذبح والتخلص من المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة بالطرق الصحية والسليمة وفق الآلية المحددة بصفة يومية.

وأشار الزهراني إلى أن البلديات شكلت فرقا رقابية، وأثناء الجولات التفتيشية تم ضبط عدد من الحظائر المخالفة في النطاقات التابعة في أوضاع صحية وبيئية سيئة، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفات وإزالتها.

ودعت أمانة محافظة جدة سكانها من المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر مركز الاتصال 940.