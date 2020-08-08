نفذت أمانة المدينة المنورة، ممثلة ببلدياتها الفرعية والضواحي 2050 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن إجراءاتها الوقائية والاحترازية التي تسعى من خلالها إلى الحفاظ على الصحة العامة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، وإحكام الرقابة الصحية على المحلات والأسواق التجارية، إضافة إلى أسواق النفع العام والمسالخ ومحلات الأغذية والأماكن التي يكثر الإقبال عليها.

ونتج عن هذه الجولات الرقابية تحرير 754 إشعارا ومخالفة ضد منشآت مخالفة، بينها 15 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية بسبب مخالفتها التعليمات والإجراءات الوقائية لفايروس كورونا المستجد، كما أغلقت الأمانة 55 منشأة، وتم سحب 404 عينات من عينات الأغذية وفحصها عن طريق مختبر الأمانة للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للأهالي و الزوار.

كما أنهت الأمانة تنفيذ 432 جولة نظافة وإصحاح بيئي، حيث جرى تعقيم وتطهير 40 موقعا و8044 آلية ومعدة. كما جرى رفع 10.976 طنا من المخلفات المنزلية، وإزالة 35.079 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر.

يذكر أن أمانة المدينة المنورة تعمل على خطه متكاملة يومية لمتابعة كافة المنشآت التجارية التابعة لنطاقها، وتقوم باستقبال كافة البلاغات الواردة عبر مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.