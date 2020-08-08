أعلن عضو الكتلة العونية النائب ميشال ضاهر انسحابه من تكتل لبنان القوي، مؤكداً «أمد يدي لكل النواب المستقلين لنتعاون جميعاً في موقف واحد بعيداً عن الاصطفافات والحسابات الشخصية الضيقة لخدمة هذا الوطن، على أن يليها الاستقالة من مجلس النواب إذا فشلنا في التغيير».

وكشفت معلومات صحفية أن نواب حزب الكتائب الثلاثة يتجهون لإعلان استقالاتهم من المجلس النيابي اليوم (السبت)، إذ سيتخذ القرار في اجتماع للمكتب السياسي للحزب.

فيما تجري مشاورات بين النواب المستقلين بينهم النائبة بولا يعقوبيان واتجاه إلى تقديم استقالاتهم أيضاً.

يأتي ذلك، احتجاجاً على ما وصفوه بالإهمال في الإدارة في لبنان، بعد «كارثة» انفجار مرفأ بيروت.