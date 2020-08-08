لم تتوقع الممرضة خلود الصاعدي، حين خروجها من عملها بمركز صحي المحفر في المدينة المنورة، أن تصادف عائلة تعرضت لحادثة سير على طريق الهجرة، لتقوم بإنقاذهم وعمل الإسعافات الأولية لهم.

وبين المتحدث باسم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة مؤيد أبوعنق، أن الممرضة الصاعدي، من أبطال الصحة بالمدينة، شاركت في موقف بطولي وإنساني غير مستغرب من منسوبي مهنة التمريض بعد إنقاذها أفراد عائلة تعرضت لحادثة مرورية بطريق الهجرة، إذ توقفت وتدخلت لإنقاذ حياة المصابين وقدّمت لهم الإسعافات الأولية لحين وصول فِرَق إسعاف الهلال الأحمر.

ولفت أبوعنق إلى أن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد الخلاوي أجرى اتصالاً هاتفياً بالممرضة قدّم خلاله شكره وتقديره لما بذلته من جهد إنساني ترجمت خلاله أسمى معاني الإنسانية والوفاء في خدمة مجتمعها ووطنها.

من جانبها، أوضحت الممرضة خلود الصاعدي أنها باشرت الحادثة حين خروجها من عملها بمركز صحي المحفر بمحافظة الحناكية، إذ تفقدت العلامات الحيوية للمصابين وعمل الإسعافات الأولية لهم، وتثبيت الظهر والرقبة لمريضة اشتكت من الآلام بهما.