تمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ميسان من إنقاذ مواطن سقط من قمة منحدر جبلي وعر في السحن بني سعد.

وأوضح لـ«عكاظ» المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغاً في تمام الساعة 11:20 اليوم الجمعة، يفيد بسقوط شخص من منحدر جبلي.

وأضاف: «جرى تحريك فرق الإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادثة، وعند الوصول اتضح سقوط مواطن في العقد الخامس من العمر من منحدر جبلي شديد الوعورة يبعد حوالى 3 كيلومترات عن آخر نقطة تصل إليها الآليات».

وتابع: «ترجل رجال الإنقاذ وتم الوصول إلى الشخص واتضح أن إصابته متوسطة، وقُدِّمت له الإسعافات الأولية، وتم حمله على النقالة واختيار الطريق الأنسب رغم شدة وعورة المنطقة مراعاة للحالة الصحية للمصاب، وجرى تسليمه للهلال الأحمر لنقله لأقرب مستشفى».