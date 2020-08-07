تابع محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم (الجمعة)، الحالة المطرية التي شهدتها محافظة محايل والمراكز التابعة لها، واطمأنّ على عمل الجهات المختصة لمواجهة الأمطار التي هطلت بشكل كثيف على المحافظة، ووقف على جريان السيول بعدد من المواقع والمراكز التابعة للمحافظة بحضور الجهات المختصه بالمحافظة.

وأوضح الفلقي أن أمير منطقة عسير يتابع تفاصيل التقلبات الجوية التي تشهدها جميع أنحاء المنطقة، ويؤكد أن أهمية العمل على معالجة جميع الأضرار وتهيئة الطرق ومعالجة كل الملاحظات الحالية، إلى جانب متابعة سير أعمال جميع الجهات الحكومية الأمنية منها والخدمية.