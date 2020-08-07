دشن محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالقصيم أيمن الرقيبة والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشائع أمس (الخميس)، مركز الفحص الموسع «تأكد» بمحافظة عنيزة المخصص لتقديم المسحات الطبية لفحص فايروس كورونا المستجد، لكل من لا تظهر عليه الأعراض ويرغب في التأكد من إصابته من عدمها.

وقدم الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي خلال التدشين شرحا مفصلا عن الأدوار التي يقدمها المركز بعد أن جرت تهيئته بكافة التجهيزات الطبية والقوى العاملة التي تهدف إلى توفير الرعاية الطبية والوقائية.

وبين الدكتور سلطان الشائع أن كل من يود التأكد من تعرضه للإصابة بالفايروس من عدمها عليه التوجه لمركز الفحص الموسع سواء كان مواطناً أو مقيماً بالمنطقة، تظهر عليه أعراض فايروس كورونا أو لا يشعر بأي أعراض، حيث يمكن الاستفادة من خدمة الفحص عن طريق تحميل تطبيق «صحتي» وحجز موعد عبر التطبيق واستلام النتيجة عن طريق نفس التطبيق.

وأعرب محافظ عنيزة عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الصحة من خلال التجمع الصحي والشؤون الصحية بالمنطقة لتوفير الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين والحد من انتشار فايروس كورونا، مشيدا بالتجهيزات التي يتميز بها مركز تأكد بالمحافظة، متطلعا أن يسهم في تقديم أفضل الخدمات الوقائية للمستفيدين.