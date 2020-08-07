عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، لقاءً ثنائياً اليوم (الجمعة)، مع وزير خارجية الجمهورية الإيطالية لويجي دي مايو، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في العاصمة روما، في إطار زيارته الرسمية للجمهورية الإيطالية.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، والأوضاع الإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

عقب ذلك أقام وزير الخارجية الإيطالي غداء عمل له والوفد المرافق له، بحثا فيه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا، وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تطرقت المباحثات إلى رئاسة المملكة مجموعة الـ20 وأهمية تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المجموعة، حيث تتولى جمهورية إيطاليا رئاسة مجموعة الـ20 للدورة القادمة.

حضر غداء العمل، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان، ومدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم، والمستشار عبدالرحمن الداوود.