أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 1567 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1859 حالة تعافٍ إضافية، و38 حالة وفاة جديدة.

ونشرت «الصحة» قصة حالة لمصاب تأخر في الفحص بعد شعوره بأحد أعراض كورونا، لينقل العدوى إلى 13 شخصا في تجمع عائلي، فيما لم يعزل أحد المصابين نفسه بعد معرفته بمخالطة المصاب الأول، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص آخرين.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 285.793 حالة، من بينها 33.752 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1892 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 248.948 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3093 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من إجمالي إصابات كورونا إلى 87.1%.

وتوزعت حالات الإصابة بين مناطق المملكة كالتالي: الشرقية (281)، مكة المكرمة (268)، عسير (259)، الرياض (208)، جازان (141)، القصيم (139)، حائل (87)، المدينة المنورة (87)، نجران (49)، الباحة (23)، تبوك (21)، الحدود الشمالية (2)، الجوف (2).

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (89)، حائل (79)، مكة المكرمة (79)، الهفوف (64)، جازان (60)، الدمام (60)، جدة (58)، بريدة (46)، المدينة المنورة (46)، أبها (46)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الهفوف (179)، أبها (154)، الرياض (78)، خميس مشيط (69)، المدينة المنورة (62)، جدة (59)، مكة المكرمة (56)، المبرز (53)، بريدة (48)، الدمام (48)، الطائف (47)، ينبع (46).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.