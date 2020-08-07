أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله دعم المملكة للحقوق السيادية لجمهورية قبرص على أراضيها ودعوة كافة الأطراف إلى حل النزاعات بالطرق السلمية والحوار وفقاً لقواعد القانون الدولي.

جاء ذلك، خلال زيارته لجمهورية قبرص التي التقي خلالها نظيره وزير خارجيتها نيكوس خريستودوليديسن.

وصدر بيان صحفي، عبّر فيه الجانبان عن ارتياحهما للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، وأكدا على تطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات.

وفي الشأن الليبي، أكد الجانبان ضرورة إيجاد حل سياسي للوضع في ليبيا والنأي بها عن كافة التدخلات الخارجية.

كما شدد الجانبان على ضرورة الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وعبّر الجانب القبرصي عن إدانته لما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من هجمات على أراضي المملكة.

وفي ختام المؤتمر، عبر الأمير فيصل بن فرحان عن تطلعه لزيارة وزير الخارجية القبرصي إلى المملكة قريباً.