أسفرت حملات أمانة محافظة جدة الميدانية على نطاق 19 بلدية فرعية عن إغلاق 52 مطبخ ولائم خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ لعدم التزامها بتطبيق الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع انتشار وباء كورونا «كوفيد-19»، والاشتراطات الصحية البلدية للموقع والأحكام النظامية ذات الصلة المتعلقة بالنشاط داخل المطابخ.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أنه جرى إزالة 227 حظيرة عشوائية مخالفة للأنظمة والتعليمات البلدية، كما جرى التأكد من التزام المطابخ المصرح لها بالذبح بالاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية.