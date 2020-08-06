قالت بلدية محافظة القريات حيال ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو حول المطبات ومصدات السلامة بمواقف سوق النساء بالمحافظة، إن رئيس بلدية المحافظة المهندس سميحان محمد الشمري وجه بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على حقيقة المقطع المتداول ميدانياً وبالرجوع إلى كاميرات التسجيل والمراقبة المنتشرة حول المواقف من قبل اللجنة المشكلة، اتضح أن تلك المقاطع احتوت على عدد من المعلومات المبالغ فيها وغير الصحيحة جملة وتفصيلاً، مشيرة إلى أن ساحات مواقف سوق النساء مزودة بمداخل ومخارج.

وتابعت «صاحب المقطع المتداول حاول التضليل والتدليس بحديثهـ إذ إنه خلال دخوله للموقف الصحيح وبعد تجاوزه المصدات، رجع بمركبته للخلف معرضا نفسه ومستخدمي الطريق للخطر، رغم نزوله من مركبته ومشاهدته المصدات التي تمنع ذلك الإجراء الخاطئ، لكنه لم يبالِ ورجع معرضا مركبته للخطر».

وأكدت البلدية عدم التزام قائد المركبة بالنظام، ومخالفته قواعد وأنظمة المرور في مثل هذه المقاطع لاحتوائها على معلومات غير صحيحة، لم تؤخذ من مصدرها، ولم تعرض على البلدية للتحقق منها قبل نشرها أو تداولها، مضيفة أنها تتقبل جميع الآراء والانتقادات البناءة التي تسهم في تحسين الخدمات البلدية.

وأكدت في الوقت نفسه تمسكها بحقها ومحاسبته قانونيا عن تصوير تلك المقاطع وملاحقة كل من روج وساهم في نشرها، ضمن ما نصت عليه الإجراءات القانونية ذات العلاقة.