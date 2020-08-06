‏تباشر ‏الآن فرق الدفاع المدني بجدة حريقا شب داخل سور محطة قطار الحرمين بحي السليمانية والذي شهد مطلع الأسبوع الحالي البدء في عمليات الترميم عقب الحريق الذي شهده ذات الموقع منذ 11 شهرا.

و أكد المتحدث ‏الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغاً في تمام الساعة (19:27) من مساء اليوم (الخميس) الموافق 16/ 12/ 1441 هـ عن وجود حريق في ساحة محطة قطار الحرمين.



و أضاف القرني فور تلقي البلاغ جرى تحريك الفرق اللازم والسلالم والمعدات المساندة للموقع، وبوصول الفرق إتضح ان الحادث عبارة عن إشتعال النيران في عدد من البركسات المتخذة كمكاتب إدارية بساحة محطة قطار الحرمين بحي السليمانية بمساحة (20*60) م حيث عملت الفرق على احتواء الحادث في موقعه دون الإنتشار للمواقع المجاورة.



من جانبها، أعلنت إدراة مشروع قطار الحرمين السريع عبر «تويتر»، أن حريقاً اشتعل مساء اليوم (الخميس) في عدد من المكاتب المؤقتة للمقاول «بورتبلات متنقلة» في حي السليمانية بجدة والتي تخلو من الموظفين، مؤكدة أن الدفاع المدني سيطر على الحريق بالكامل دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.