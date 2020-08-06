بلغ عدد الأضاحي التي استقبلها مسلخ محافظة رأس تنورة خلال فترة عيد الأضحى المبارك من أول يوم العيد لغاية رابع أيام عيد الأضحى المبارك أكثر من 1849 ذبيحة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني أن البلدية استعدت وجهزت المسلخ لاستقبال المضحين في العيد، حيث كلفت طاقما متكاملا مهمته تهيئة المسلخ وإعداده لتنفيذ الخطة الموضوعة مسبقاً لتسهيل الإجراءات للمضحين، مع استيفاء وتطبيق جميع الاشتراطات الصحية اللازمة والبروتوكولات الوقائية في عملية الذبح، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، شملت تسهيل الإجراءات على المضحين، وتقديم أفضل الخدمات لهم في أوقات قياسية، وتعزيز الاستعدادات الصحية والخدمية والرقابية لعمل المسلخ خلال أيام العيد، وقد تم تنفيذ المهمة كما هو مخطط لها حيث تمت الأعمال بسلاسة وانسيابية.

وأكد القرني أن البلدية طبقت ونفذت برنامج الحجوزات الإلكترونية عن طريق بوابة أمانة المنطقة الشرقية، حيث ساهم في نجاح خطة وبرنامج البلدية الذي وضعته.