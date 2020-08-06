نفذت بلدية محافظة النعيرية 180 زيارة على المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على كافة المحلات التجارية والغذائية وضمن جهودها خلال فترة عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

وأكد رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني استمرار البلدية في تكثيف نشاطها الرقابي بالمحافظة ضمن جهودها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح أن الزيارات الميدانية خلال الأسبوعين الماضيين قد شملت عدداً من المنشآت الغذائية والتجارية والمستودعات، مشيرا الى أنها أسفرت عن تحرير 40 مخالفة وفرض غرامات مالية، ومصادرة أكثر من 400 كيلوغرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال المهندس الرجباني إن المخالفات التي تم رصدها تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد وانتهاء الشهادات الصحية وعدم وجود ترخيص، وعدم الالتزام بالتقيد باشتراطات الزي الرسمي، ووجود مواد مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.

ودعا المهندس الرجباني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتباعد الاجتماعي والإبلاغ عن المخالفات من قبل المنشآت من خلال مركز 940.