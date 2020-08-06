استنفرت بلدية محافظة الداير بمنطقة جازان جهودها وإمكاناتها لفتح الطرق من الأتربة والأحجار المتساقطة جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأسبوعين الماضيين، ولازالت مستمرة.

وتمت مباشرة أكثر من 85 بلاغا، منها انهيارات، وانقطاع للطرق، وتساقط صخور على منازل مواطنين، وفتح طرق تخدم العديد من السكان في القرى الجبلية والأحياء السكنية، وفتح الطرق في عدة مواقع منها حشوة ريع، وجبل طلان، وجبل حبس، وقرى القاعة، ومركز عثوان، وعقبة الغادي، ووادي الجنية، وقرى الجبيل، وحي بدوة، وحي الحصيمة، ووادي دفا، وطريق خبارة، وقرى المضايا بآل علي، حيث باشر قسم الحركة والصيانة بالبلدية مهماته طوال إجازة عيد الأضحى في متابعة البلاغات طوال اليوم عن طريق فريق عمل شكل لذلك.

وأوضح لـ«عكاظ» رئيس البلدية المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور أن البلدية باشرت أعمالها بنزح تجمعات المياه من الطرقات وتنظيف العبارات ورفع الصخور التي جرفتها السيول ومتابعة أعطال الإنارة مؤكداً جاهزية البلدية لأي طارئ لا قدر الله.