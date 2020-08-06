أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 1402 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1775 حالة تعافٍ إضافية، و35 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 284.226 حالة، من بينها 34.082 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1992 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 247.089 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3055 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بالفايروس في المملكة إلى 86.9%.

وتوزعت الإصابات الجديدة بين مناطق المملكة كالتالي: مكة المكرمة (249)، الشرقية (243)، الرياض (203)، عسير (199)، القصيم (128)، جازان (88)، حائل (77)، نجران (64)، المدينة المنورة (60)، الباحة (42)، تبوك (27)، الحدود الشمالية (15)، الجوف (7).

وجاءت أعلى المدن تسجيلا لإصابات الفايروس كالتالي: الرياض (93)، مكة المكرمة (73)، جدة (71)، خميس مشيط (63)، نجران (59)، الهفوف (50)، أبها (47)، الدمام (46)، بريدة (45)، وادي الدواسر (45)، المبرز (43)، حائل (42)، فيما جاءت أعلى المدن في تسجيل حالات التعافي كما يلي: الهفوف (209)، الرياض (123)، مكة المكرمة (99)، الطائف (88)، خميس مشيط (83)، المبرز (83)، الدمام (77)، المدينة المنورة (55)، بريدة (52)، جدة (48)، نجران (44)، شرورة (41)، ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.