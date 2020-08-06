بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس كوت ديفوار، ولحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لرئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للحسن واتارا، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.