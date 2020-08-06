‏أكد مصدر أمني لـ«عكاظ» أن إدارة مرور محافظة جدة، أوقفت قائدي مركبتين ‏‏عقب تهورهما ‏على طريق الملك فهد صباح (الأربعاء) معرضين حياة مرتادي الطريق للخطر.

‏وأكدت الإدارة العامة للمرور، القبض على قائدي المركبتين وإحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، وذلك ‏بعد مقطع فيديو موثق أظهر ما قام به المخالفين دون مراعاة لحياة قائدي المركبات الأخرى.

ومخالفة المراوغة بسرعة بين المركبات وردت عقوبتها في الجدول رقم (٦) من نظام المرور الجديد، إذ يعرض صاحب المركبة والمركبات الأخرى للخطر، إضافة إلى أن ذلك مخالفة مرورية غرامتها من 3 إلى 6 آلاف ريال.