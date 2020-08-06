عمل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف على تفعيل خدمة الاتصال المرئي بالصوت والصورة الخاص بمركز «كورونا» بالمنطقة، وتُمكّن الخدمة الزوار من التواصل مع ذويهم المنومين والمصابين بفايروس كورونا المستجد والاطمئنان عليهم، وذلك عبر غرف مخصصة تُراعى فيها الخصوصية.

وأوضحت صحة الجوف أن هذه المبادرة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فايروس كورونا المستجد، وكان لها الأثر الكبير في تقديم الدعم النفسي للمرضى وذويهم، التي جرى إطلاقها مع أول أيّام عيد الأضحى المبارك 1441هـ.

وبينت صحة الجوف أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر التوجه إلى قسم تجربة المريض في المستشفى في المدخل الرئيسي وطلب الخدمة.