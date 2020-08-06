شهد مركز الماوين في بللحمر انطلاق مهرجان العنب والفواكه الموسمية الثاني، بحضور وكيل إمارة منطقة عسير المساعد ناصر بن زميع، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في عسير المهندس عبدالله الويمني، ورئيس مركز الماوين محمد أبو حسين، وعدد من مديري الإدارات الحكومية.

وجال الحضور على المهرجان الذي أقيم في الساحة الشعبية، واحتوى على ما يقارب من 100 نقطة بيع، تم فيها عرض أكثر من 560 سلة من العنب والخوخ والرمان والتين والكمثرى والتفاح البلدي، فيما قام مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتكريم المزارعين المشاركين في المهرجان والذي بلغ عددهم 102 مزارع.

وقال الويمني إن مهرجان العنب والفواكه يأتي ضمن جملة من المهرجانات الزراعية التي تشتهر بها منطقة عسير، ليعزز الحراك الزراعي والاقتصادي في المنطقة، فيما يُعتبر مركز الماوين والمناطق المجاورة له بيئة خصبة لزراعة الفاكهة والخضراوات والتي تشتهر بمحاصيلها الزراعية المختلفة، بينما يسهم هذا المهرجان في خدمة المنطقة سواء من حيث توفير فرص عمل للشباب، أو كونها عامل جذب سياحي مهم.