سجلت صحة المدينة المنورة ولادة على جهاز الايكمو لسيدة مصابة بفايروس كورونا المستجد (covid19)، في مستشفى أحد بالمدينة المنورة، بإشراف فريق من مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة.

وأوضح المتحدث باسم صحة المدينة مؤيد أبو عنق أن الأم والجنين يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة، وهي سعودية الجنسية وتبلغ من العمر 30 عاماً، وأن الجنين في وضع مستقر تماماً، وفق متطلبات الحالتين، بإشراف فريق طبي متكامل من صحة المنطقة.

ويعرف الايكمو بأنه مضخة لتدوير دم المريض من خلال رئة اصطناعية، وتسمى أيضاً تقنية أكسجة الأنسجة خارج الجسم.