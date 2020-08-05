نقل محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم (الأربعاء)، تعازي ومواساة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال إلى أسرة الشبان الـ3 الذين جرفهم سيل وادي مره، داعيا الله عز وجل لهم بالرحمة والمغفرة.

وانتقل محافظ محايل يرافقه شيخ قبيلة آل مرضي الشيخ عبدالله العذري إلى موقع الحادثة، والتقى عددا من المواطنين، واعدا بحلول عاجلة. ثم تفقد سد وادي مره.

يشار إلى أن الشبان الـ3 جرفهم السيل يوم أمس (الثلاثاء)، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على وادي مره.