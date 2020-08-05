طمرت أمطار غزيرة وسيول جارفة أجزاء واسعة من عقبة شعار وعطلت الحركة المرورية، كما لم تسلم عقبة ضلع من الأضرار قبل أن تتدخل فرق الصيانة وتعيد فتح الطريق للسيارات العابرة.

وفي جانب آخر، أدى جريان وادي تهلل وبعرور وكراثه في مركز تيه إلى جرف مزارع وطرق، وعزلت سيول خب الصلى الأهالي، وجرى وادي ضمين وهبهبه بسيول جارفة.

كما أدت الأمطار الغزيرة التي شهدها مركز تيه بمحايل إلى انهيار جبلي في قرية آل ناهية أسفر عن نفوق 25 من الأغنام تعود لمواطن مسن، وانتقلت فرق الأمن والسلامة بالدفاع المدني بمحافظة محايل إلى موقع الانهيار وأعدت محضرا بالواقعة.

في غضون ذلك، جرفت السيول طرقا في قضا وحمران بمحايل، وشهد مركز روام التابع لمحافظة رجال ألمع سيولا وأمطارا عزلت الأهالي، فيما انتشرت فرق الإنقاذ والسلامة بالدفاع المدني على مشارف ومداخل الأودية.