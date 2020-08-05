استقبلت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أكثر من ثلاثة آلاف دعوى عمالية خلال الشهرين الأخيرين، وعملت على استرداد حقوق وأجور متأخرة بأكثر من خمسة ملايين ريال.

وأشار فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض إلى أنه تم عقد جلسات الصلح الافتراضية عن طريق الاتصال المرئي عبر نظام (webex meet) بشكل مباشر وبحضور أطراف النزاع، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز خطة التطوير والإسراع في التحول الرقمي والحفاظ على سلامة أصحاب العمل والعاملين من جهة ومنع التكدس داخل الإدارات من جهة أخرى، لافتاً إلى أن رفع الدعوى مع تبليغ المدعي عليه يكون إلكترونياً عبر نظام «ودي» وتحديد جلسات الدعوى العمالية يكون آلياً دون أي تدخل بشري.

يذكر أن خدمة التسوية الودية تعتبر هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية.